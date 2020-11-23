На орловской дороге водитель и пассажир "ВАЗа" погибли в ДТП с грузовиком

Дорогу не поделили "КАМАЗ" и "ВАЗ" Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

Сегодня утром, 23 ноября, в Орловской области произошло ДТП, стоившее двух человеческих жизней. Водитель и пассажир "ВАЗа" погибли в столкновении с "КАМАзом".

Авария случилась в Ливенском районе примерно в половине девятого утра на дороге Ливны — Русский Брод — Верховье, в районе села Здоровец. Известно, что проезжую часть не смогли поделить отечественная легковушка и груженый свеклой "КАМАЗ", двигавшийся в сторону Ливен. Личности участников аварии устанавливаются.

- В результате ДТП пассажир легкового автомобиля погиб на месте до приезда медицинских работников, водитель ВАЗа от полученных травм скончался в медицинском учреждении, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

На месте работают спасатели и полицейские, вторым предстоит выяснить все обстоятельства роковой аварии.