Долг за газ едва не стоил орловчанке ее "Порше Кайена" Фото: Архив "КП"

Жительница Орла едва не осталась без своего "Порше Кайена" из-за задолженности по оплате коммуналки. У автоледи накопилось больше 10 тысяч рублей долга за газ, из-за чего машина оказалась под арестом.

Городскому "Газпрому" орловчанка оказалась должна 10 472 рубля, оплачивать долг она не спешила. Дело оказалось на столе у судебных приставов и так как вовремя женщина накопившуюся сумму не погасила, приставы решили прибегнуть к наложению ареста на транспорт должницы.

- В ходе профилактического мероприятия судебный пристав-исполнитель возле торгового центра обнаружил припаркованный автомобиль "Porsche Cayenne", принадлежащий должнице на праве собственности. Судебный пристав, не теряя времени, составил на месте акт ареста данного транспортного средства и вручил повестку гражданке, которая к этому времени успела вернуться к своему автомобилю, - рассказали в пресс-службе УФССП по Орловской области.

Такая мера на орловчанку подействовала. Женщина не захотела расставаться с любимым авто и оплатила долг уже на следующий день.