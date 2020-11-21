В лобовом столкновении с грузовиком под Орлом погиб 18-летний водитель

Водитель "ВАЗа" погиб на месте аварии Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

ДТП с роковыми последствиями произошло сегодня днем, 21 ноября, на дороге под Орлом. Юный водитель "ВАЗа" выехал на встречную полосу, где его машина встретилась с грузовиком. Парень погиб.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в третьем часу дня на дороге "Орел-Ефремов". Сотрудники ГИБДД еще устанавливают все обстоятельства аварии, но некоторые подробности уже известны.

Юноша ехал на "Пятнадцатой" и выехал на встречную полосу в разрешенном месте. Однако мела метель, видимость была плохой и молодой человек не заметил движущийся навстречу "КАМАз". Легковушка столкнулась с ним. Судя по фото с места аварии, удар был весьма сильным. Шансов выжить у 18-летнего водителя не осталось.

- Пассажиры легкового автомобиля, две девочки 2004 года рождения, получили телесные повреждения, госпитализированы. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД по Орловскому району, - сообщили корреспонденту "Комсомолки" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Также на месте аварии работали спасатели.

За текущий уикенд это не первое ДТП с трагическими последствиями. Накануне вечером под Орлом лоб в лоб столкнулись две легковушки, четыре человека, в том числе ребенок, погибли.