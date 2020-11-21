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Шесть орловских ветеранов Великой Отечественной получат новое жилье

Из федерального бюджета выделили более семи миллионов рублей
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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В Орловской области новое жилье смогут получить шесть ветеранов

В Орловской области новое жилье смогут получить шесть ветеранов

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области новое жилье смогут получить шесть ветеранов Великой Отечественной войны. Федеральный центр выделил на эти нужды 7 миллионов 200 тысяч рублей.

Жилищные условия смогут улучшить ветераны из городов Ливны, Мценск, а также Колпнянского, Новосильского, Свердловского и Троснянского районов.

- Кроме того, в этом году за счет федеральных средств в объеме 5,8 миллионов рублей четыре орловских ветерана уже получили социальные выплаты на приобретение жилья, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.