Ночью в Заводском районе Орла горела квартира Фото: Архив "КП"

Сегодня, 20 ноября, в Заводском районе Орла горела квартира в жилом доме на Комсомольской улице. Огонь вспыхнул на третьем этаже в половину второго часа ночи.

В 1:34 диспетчер пожарно-спасательной службы получил соообщение о возгорании. По указанному адресу выехали пожарные, которые быстро локализовали возгорание и не дали ему распространиться. Обошлось без пострадавших.

- В результате пожара в однокомнатной квартире выгорели постельные принадлежности. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.