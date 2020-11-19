В Железнодорожном районе Орла едва не сгорела квартира в пятиэтажке

В Железнодорожном районе Орла сгорела квартира Фото: Наталья Меркулова

В среду, 18 ноября, в Железнодорожном районе Орла произошел пожар в многоквартирном доме на Новосильской улице. Эпицентров возгорания стала квартира на четвертом этаже.

Огонь вспыхнул в районе восьми часов вечера. К месту происшествия прибыли сразу несколько спецмашин МЧС. Пожарным удалось быстро локализовать возгорание и не допустить его распространение.

В пожаре никто не пострадал Фото: Наталья Меркулова

- В результате пожара в зале квартиры сгорели постельные принадлежности, термические повреждения получила мебель. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются. Пострадавших нет, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.