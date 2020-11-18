Смертельный разворот: под Орлом погиб водитель легковой иномарки

Водитель легковушки погиб на месте ДТП
Фото: Предоставлено "Комсомолке"
ДТП, унесшее жизнь человека, случилось сегодня под Орлом. Водитель легковой иномарки выполнял разворот, который стал для него роковым.
Авария произошла в пятом часу вечера на дороге М-2 "Крым" в районе пгт Знаменка. Предварительную информацию о происшествии "Комсомолке" озвучили в региональном УМВД.
Обстоятельства аварии предстоит установить сотрудникам ГИБДД
Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.
- Предварительно установлено, что водитель транспортного средства "Фольксвагена" при осуществлении разворота не уступил дорогу автобусу "Мерседес". В результате столкновения водитель транспортного средства "Фольскваген" погиб, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Предварительно установлено, что в автобусе никто не пострадал
Фото: Предоставлено "Комсомолке"
Судя по фото с места происшествия, машину смяло, словно жестянку. На месте работали сотрудники полиции и спасатели.
На данный момент известно, что в автобусе никто не пострадал. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии.