Смертельный разворот: под Орлом погиб водитель легковой иномарки

Водитель легковушки погиб на месте ДТП Фото: Предоставлено "Комсомолке"

ДТП, унесшее жизнь человека, случилось сегодня под Орлом. Водитель легковой иномарки выполнял разворот, который стал для него роковым.

Авария произошла в пятом часу вечера на дороге М-2 "Крым" в районе пгт Знаменка. Предварительную информацию о происшествии "Комсомолке" озвучили в региональном УМВД.

Обстоятельства аварии предстоит установить сотрудникам ГИБДД Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

- Предварительно установлено, что водитель транспортного средства "Фольксвагена" при осуществлении разворота не уступил дорогу автобусу "Мерседес". В результате столкновения водитель транспортного средства "Фольскваген" погиб, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Предварительно установлено, что в автобусе никто не пострадал Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Судя по фото с места происшествия, машину смяло, словно жестянку. На месте работали сотрудники полиции и спасатели.

На данный момент известно, что в автобусе никто не пострадал. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии.