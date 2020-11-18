Орловец «продал» случайному знакомому уже проданную машину Фото: Архив "КП"

В Заводском районе Орла посиделки в баре и разговор с незнакомцев обернулся для местного жителя потерей ста тысяч рублей. Мужчину соблазнило предложение купить «ВАЗ-2110». В итоге он остался и без машины, и без денег.

Как выяснили впоследствии полицейские, покупатель дал продавцу мобильник и тот сам перевел 100 тысяч себе на счет. Он пообещал: через день подгонит машину к бару и передаст ключи новому владельцу. Правда, этого так и не произошло. Мужчина попытался найти незнакомца, но безуспешно.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к произошедшему причастен 21-летний орловец. Молодой человек признался, что продал свою машину днем ранее, полученные же сто тысяч рублей он обналичил и потратил, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

В настоящее время на молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Он допрошен в качестве подозреваемого и находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.