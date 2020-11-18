Коронавирус в Орловской области: откроют еще три новые лаборатории диагностики

Иван Залогин: "Поставка оборудования в лаборатории ожидается в конце ноября – начале декабря". Фото: скриншот Фото: Ольга СУПОНЕВА

Сегодня, 18 ноября, в Орле прошел еженедельный онлайн-брифинг руководителя регионального облздрава с журналистами. Иван Залогин рассказал о трех новых лабораториях для диагностики коронавиурса.

Они должны появиться на базе больницы Семашко, областной клинической больницы и Ливенской ЦРБ.

Поставка оборудования в лаборатории ожидается в конце ноября – начале декабря. В итоге это позволить нам дополнительно делать порядка 2500 ПЦР-тестов, - пояснил Иван Залогин.

Кроме того, в планах дооснастить дополнительным оборудованием лаборатории больницы Боткина и НКМЦ им. Круглой.