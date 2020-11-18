В Орловской области открыли объездную дорогу поселка Змиевка

Фото Сергея Мокроусова

В Орловской области завершилось строительство объездной дороги поселка Змиевка. Теперь большегрузом не придется пересекать главные улицы райцентра по пути к элеватору.

Новую объездную протяженностью 830 метров уже сдали в эксплуатацию. Она пересекает железнодорожный переезд на участке №15 станции «Змиевка».

- Раньше большегрузные автомобили ехали через весь поселок. В результате серьезно страдало дорожное покрытие, происходили заторы на местных дорогах. Строительство дороги стало достаточно сложным проектом, учитывая наличие железнодорожного переезда и необходимость детального согласования всех работ. Вопрос удалось решить за счет районного бюджета, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Всего же на строительство объездной из регионального Дорожного фонда было выделено более 4 миллионов рублей, на обустройство и освещение переезда – еще 400 тысяч рублей (районный бюджет).