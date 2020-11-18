Под Орлом легковая иномарка врезалась в грузовик, водитель погиб

Водитель иномарки погиб на месте аварии Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

Под Орлом в ДТП погиб молодой водитель легковой иномарки. Его "Форд" врезался в грузовик.

Автомобильная авария случилась вечером во вторник, 17 ноября. В седьмом часу 27-летний водитель за рулем машины "Форд Фокус" ехал по дороге "Орел-Ефремов". В какой-то момент, на 76 километре, он протаранил следовавший попутно "КАМАЗ" с прицепом.

- В результате ДТП водитель автомобиля "Форд" скончался на месте до приезда скорой помощи, - сообщили "Комсомолке" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

За минувшие сутки на территории региона зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий.