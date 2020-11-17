В этом году жители Орла пожаловались на работу транспорта 330 раз

За без малого два года орловцы почти 900 раз пожаловались в администрацию города на работу общественного транспорта Фото: Ольга СУПОНЕВА

Жители Орла за прошедшие месяцы 2020-го года пожаловались в горадминистрацию на работу транспорта 330 раз. Орловцев многое не устраивает в действиях перевозчиков.

Так, чаще всего горожане жалуются чиновникам на несоблюдение водителями графиков движения, на то, что порой невозможно уехать в вечернее время или выходной день. Часто не устраивает пассажиров резкая манера езды водителей, их некорректное поведение или грязный салон автобуса. В целом, с 1 января 2019 года в мэрию поступило около 900 жалоб от пассажиров общественного транспорта.

- Специалисты отдела транспортного обслуживания проводят ежедневные проверки — как выездные, так и с помощью системы ГЛОНАСС. В случае выявления нарушений перевозчикам выписывается предписание. В 2020 году таких предписаний уже 32, в отношении двух перевозчиков применены штрафные санкции, с одним муниципальный контракт расторгнут, - рассказали "КП" в пресс-службе администрации Орла.