Гильзу с орловской землей отвезут в Музей боевого братства России. Фото: пресс-служба мэрии Орла

Орел присоединился к Всероссийской акции «Земля доблести». Сегодня, 17 ноября, поисковики и участники патриотических организаций собрали несколько горстей земли воинского мемориала в сквере Танкистов.

В начале декабря (ориентировочно 9-го числа) памятную гильзу привезут в Санкт-Петербург и торжественно передадут в Музей боевого братства России.

- Идея акции «Земля доблести» зародилась в Ленинградской области. Ее организаторами выступили движение «Общероссийский народный фронт», общественные организации «Ленинградский доброволец», Российский союз ветеранов Афганистана «Наследие», «Союз десантников Ломоносовского района Ленинградской области», - сообщает пресс-служба мэрии Орла.