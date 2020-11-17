Коронавирус в Орловской области: более 76% человек переносят заболевание в форме ОРВИ

Более 76% орловцев переносят заболевание в форме ОРВИ Фото: Архив "КП"

Сегодня, 16 ноября, в Орле состоялось очередное заседание регионального оперштаба. В центре внимания – ситуация с заболеваемостью коронавирусом и его клиническими проявлениями.

По данным Управления Роспотребнадзора по Орловской области, на прошлой неделе в форме ОРВИ заболевание проявилось у 76,1% инфицированных. Бессимптомно переносят COVID-2019 почти 5% человек. Еще у 19,1% инфекция переносится в форме внебольничных пневмоний.

- Всего с 9 по 15 ноября было выявлено 550 случаев внебольничной пневмонии, из них 32,5% случаев у больных коронавирусом. В целом заболеваемость внебольничными пневмониями в регионе снизилась на 4,5%, - пояснил руководитель ведомства Александр Румянцев.