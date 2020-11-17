Орловцы продолжают нарываться на штрафы за распитие алкоголя в общественных местах

Любителям выпить в общественных местах грозят штрафы Фото: Архив "КП"

В Орле полицейские продолжают ловить нарушителей, распивающих алкоголь в общественных местах. Только в Заводском районе города за прошедшие месяцы 2020-го на употреблении спиртного в запрещенном месте попалось больше 2000 горожан.

Любителей выпить горячительного в общественных местах, а также тех, находится "на людях" будучи пьяным, ждут штрафы. Если говорить о статистике, то сотрудники ППС в Заводском районе составили протоколы на 2300 распивающих орловцев, и больше чем на 1250 пьяных.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области, тем, кто не оплачивает штраф за пьянку грозит двукратное наказание рублем, либо административный арест на срок до 15 суток или же 50 часов обязательных работ.