Иван Залогин: в орловских больницах будут введены дополнительные койки для больных коронавирусом

По планам, в ближайшее время появятся места в Кромской центральной районной больнице,а также в больнице им. Семашко в Орле Фото: Архив "КП"

Руководитель департамента здравоохранения Орловской области Иван Залогин рассказал о ситуации с койками для коронавирусных больных в медучреждениях региона. По словам чиновника, в ближайшее время будут введены дополнительные места для тех орловцев, зараженных коронавирусом, которым нужна госпитализация.

О подготовке резервного коечного фонда Залогин рассказал сегодня на заседании регионального оперштаба. По планам, в ближайшее время появятся места в Кромской центральной районной больнице,а также в больнице им. Семашко в Орле.

- Организована деятельность по расширению коечного фонда на базе одного из корпусов городской больницы скорой медицинской помощи им. Н.А. Семашко. В настоящее время проводятся работы по обеспечению койко-мест кислородом. Планируется, что дополнительно здесь будут функционировать еще порядка 200 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией, - рассказали в пресс-службе Правительства Орловской области.