В Орле водитель «Рено» травмировался в аварии на улице Пушкина. Фото Госавтоинспекции Орловской области

В субботу, 14 ноября, в Железнодорожном районе Орла произошла авария, в которой травмировался 41-летний водитель. Инцидент произошел в районе четырех часов дня на улице Пушкина.

Две иномарки – «Рено Меган» и «Шкода» ехали попутно друг другу со стороны улицы 1-я Курская в направлении улицы Емельяна Пугачева. Однако в какой-то момент 27-летний водитель «Шкоды», двигавшейся позади, забыл про дистанцию. В районе дома №88 он «подтолкнул» сзади «Рено».

- В результате ДТП водитель автомобиля «Рено Меган» получил телесные повреждения, - сообщает Госавтоинспекция Орловской области.