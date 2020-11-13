В Орле ко Дню матери выпущена серия открыток

Открытки для мам может получить любой желающий

В Орле ко Дню матери администрация выпустила серию открыток. Все, кто хочет поздравить своих дорогих женщин, может получить открытки 23 и 24 ноября.

День матери празднуется ежегодно в последнее воскресенье ноября, в этом году это 29 число. К празднику мэрия проводит акцию "Мама, я тебя люблю".

- Цель ее проста: поддержать традиции бережного отношения к женщине, закрепить семейные устои, подчеркнуть значение в нашей жизни главного человека — матери, - рассказывают в пресс-службе горадминистрации.

Получить открытки можно будет в указанные выше дни с 9.00 до 18.00 по адресу ул. Ленина,23 2 этаж (социальное управление). Тираж ограничен.