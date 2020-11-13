Проблему с вывозом мусора в Орле вновь вынесут на обсуждение в горсовете Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле вновь планируют обсудить проблемы с вывозом мусора. Ситуацию вынесут на заседание профильного комитета горсовета по ЖКХ, которое пройдет на следующей неделе.

К ответу планируют призвать не только УК «Зеленая роща», но и перевозчиков, сотрудников администрации Орла, курирующих вопросы вывоза бытовых отходов.

— За прошедшею неделю в адрес горсовета поступило множество обращений. Львиная доля из них была связана с проблемой вывоза мусора в Заводском районе Орла. Поэтому мы с коллегами решили вынести этот вопрос на заседание профильного комитета, - пояснил председатель горсовета Василий Новиков.