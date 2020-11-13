В Орловской области 89-летний водитель сел за руль и учинил ДТП. Фото Госавтоинспекции Орловской области.

В Орловской области 89-летний мужчина учинил ДТП под Мценском. Уже будучи лишенным водительских прав, он сел за руль своего «ВАЗ 2102» и протаранил иномарку.

Авария произошла накануне в районе 12 часов дня 12 ноября. Пенсионер поворачивал налево на 4 км автодороги Северный подъезд к Мценску и не пропустил встречный «Фольксваген Транспортер». Избежать столкновения не удалось.

- В результате ДТП водитель «ВАЗа» получил телесные повреждения, - пояснили «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.