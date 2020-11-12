Жители Орловской области написали больше 750 жалоб в Банк России Фото: Архив "КП"

Жители Орловской области больше 750 жалоб направили в Банк России. Чаще всего у орловцев возникают разногласия с организациями в вопросах кредитования, ипотеки, микрозаймов, а также ОСАГО.

За 9 месяцев 2020 года поступило 761 жалоба. Большинство из них, а именно 500, коснулись взаимодействия с банками.

- Наиболее часто у орловцев возникали вопросы к кредитным организациям по поводу потребительского кредитования – таких обращений поступило более 200. Разногласия с банками из-за ипотеки возникали 55 раз. Кроме того, 56 обращений были связаны с банковскими картами, банкоматами и банковскими переводами, - рассказали "КП" в пресс-службе регионального отделения Банка России.

Нередко становится предметов недовольства и работа страховых компаний. Жаловались жители Орловской области на работу страховщиков по вопросам ОСАГО, каско. Есть жалобы и на микрофинансовые организации в части микрозаймов.

Телефон Единого контактного центра Банка России – 8-800-300-30-00. Для жителей России он бесплатный.