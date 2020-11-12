Ни товара, ни денег: в Орле возобновили расследование дела мошенников, обманувших предпринимателя

В Орле возобновили расследование дела мошенников, обманувших предпринимателя Фото: Архив "КП"

В Орле возобновили расследование дела о многомиллионном мошенничестве в отношении предпринимателя. Его фирма потеряла почти семь миллионов рублей из-за так и не поступившего к ней товара. Правда, добиваться наказания виновных бизнесмену пришлось через прокуратуру.

Руководитель коммерческой организации рассказал о своей беде на личном приеме главы регионального ведовства. Он пояснил, еще в 2018 году его фирма лишилась крупной суммы из-за трех жителей облцентра, устроивших преступный сговор и предложивших фирме купить необходимый товар. Они даже продемонстрировали его. Вскоре организация решилась на покупку, оформила договор купли-продажи и перевела деньги на чужой счет. Долгожданного товара фирма не получила.

- Тогда было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Однако в декабре 2019 года уголовное преследование в отношении одного из трех фигурантов дела было прекращено. Долгое время меры к окончанию расследования не принимались. В результате вмешательства прокуратуры уголовное преследование в отношении лица, причастного к совершению преступления, возобновлено, - рассказали «КП» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

В настоящее время ведомство взяло ситуацию с расследованием под контроль.