В Орле микроавтобус сбил мужчину и врезался в иномарку на заправке. Фото Госавтоинспекции Орловской области.

В среду, 11 ноября, в Северном районе Орла микроавтобус сбил мужчину и врезался в иномарку на заправке. Авария произошла в районе восьми часов вечера на Московском шоссе.

В момент ДТП пострадавший 34-летний мужчина стоял возле своего автомобиля. Сбив его, микроавтобус продолжил движение и врезался в стоящий неподалеку «Опель Астра».

- В результате ДТП пешеход получил травмы. Госпитализация не потребовалась, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.