Орловцы пожаловались чиновникам на провалившийся участок моста в Мценске. Фото: ОНФ Орловской области

В Орловской области разыгралась очередная дорожно-коммунальная драма. В городе Мценске провалилась часть тротуара моста на улице Андрея Ревы. Общественники-активисты обратились в администрацию райцентра, однако ответ пока не утешительный – ремонт запланирован до 2024 года и то при условии выделения средств из дорожного фонда региона.

К слову, дорога здесь проходит через овраг, глубиной порядка двух метров. Чтобы случайно не наступить на «играющую» плиту, пешеходам приходится идти по проезжей части.

- Автомобили здесь двигаются на высокой скорости. К тому же, скоро выпадет снег, дорога станет уже. При движении машины пешеходам некуда будет отступить. Это может привести к ДТП. В связи со сложившейся ситуацией предлагаем администрации Мценска не откладывать ремонт провалившегося участка тротуара на пару лет, а заняться его ремонтом сейчас, - подчеркнул Юрий Власов, член регионального штаба ОНФ в Орловской области.