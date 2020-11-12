Ливны получат на благоустройство территорий почти 17 миллионов рублей

В Орловской области продолжается благоустройство райцентров. В число преображающихся попали и Ливны. В 2021 году город получит 16 миллионов 600 тысяч рублей на создание современного пространства.

На очереди благоустройства сразу три общественные территории - культурно–мемориальный комплекс (площадь Победы и Аллея Героев), сквер 13-й Армии и парк «Славянский сад» (третий этап благоустройства). Подрядные организации уже определены.

- Большая часть работ пройдет в парке «Славянский сад». На его благоустройство выделено 12,47 млн рублей. В ходе проведения аукциона сложилась экономия, которая будет направлена на дополнительное благоустройство этой территории. В настоящее время составляется сметная документация, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.