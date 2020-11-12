Возле памятника Ивану Грозному в Орле начали высаживать живую изгородь Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле начали высаживать обещанные живые изгороди. Первые изгороди из кустарников начали высаживать возле памятника Ивану Грозному. В ближайшие дни здесь появятся 100 саженцев бирючины европейской.

Работы выполняет подрядная организация ООО «ПКФ «Содружество». На грядущей недели ее бригады займутся высадкой кустарников на кольце улицы Раздольной (390 кустов лапчатки желтой, 720 бирючины европейской и 40 спиреи Ваннгутта) и на кольце Ливенской улицы (300 саженцев снежноягодника).

- Ремонт топиарной фигуры «Орёл», установленной в 909-м квартале, запланирован на декабрь этого года, - рассказали «КП» в пресс-службе администрации Орла.