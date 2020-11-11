Орловские сотрудники ГИБДД получили 25 новых служебных машин. Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

Автопарк ГИБДД в Орловской области пополнился 25 новыми патрульными машинами. Торжественную передачу ключей от служебных автомобилей приурочили ко Дню сотрудника органов внутренних дел.

Не обошлось и без поздравлений с профессиональным праздником и вручения наград.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области, руководитель ведомства генерал-майор Юрий Савенков вручил медаль «За безупречную службу в МВД» полковнику Святославу Щекотихину, начальнику Межрайонного отдела технического надзора регистрации автомототранспортных средств и экзаменационной работы.

Отмечен ведомством и командир отдельного специализированного батальона ДПС полковник Сергей Бородкин. Ему вручили Почетную грамоту МВД России.