Орловские сотрудники ГИБДД получили 25 новых служебных машин. Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области
Автопарк ГИБДД в Орловской области пополнился 25 новыми патрульными машинами. Торжественную передачу ключей от служебных автомобилей приурочили ко Дню сотрудника органов внутренних дел.
Не обошлось и без поздравлений с профессиональным праздником и вручения наград.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области, руководитель ведомства генерал-майор Юрий Савенков вручил медаль «За безупречную службу в МВД» полковнику Святославу Щекотихину, начальнику Межрайонного отдела технического надзора регистрации автомототранспортных средств и экзаменационной работы.
Отмечен ведомством и командир отдельного специализированного батальона ДПС полковник Сергей Бородкин. Ему вручили Почетную грамоту МВД России.