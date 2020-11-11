В Орловской области в ДТП с опрокидыванием «ВАЗа» пострадал ребенок

В аварии пострадала 12-летняя девочка. Фото Госавтоинспекции Орловской области.
Во вторник, 10 ноября, в Новосильском районе произошла серьезная авария. Женщина, ехавшая вместе с ребенком по автодороге Новосиль-Задушное, не справилась с управлением и вылетела в кювет.
ДТП произошло в три часа дня в районе 2 километра дороги. «ВАЗ 211540» съехал с дороги и перевернулся на крышу. Чтобы достать людей из автомобиля понадобилась помощь спасателей.
На месте аварии работали спасатели МЧС. Фото: ГУ МЧС России по Орловской области
На место аварии прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада 28-ой пожарно-спасательной части.
- В результате ДТП 32-летняя водитель и ее 12-летняя пассажирка получили телесные повреждения, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.