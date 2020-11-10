В Заводском районе продолжат демонтировать несанкционированные гаражи

В Орле продолжают бороться со старыми самовольно установленными гаражами. На очереди Заводской район города, а именно гаражи в районе дома №76 по улице Черкасской и на улице Калинина.

Владельцам строений предлагают разобрать их самостоятельно до 13 ноября. Если гаражи после этого срока останутся на прежнем месте, то их демонтажам займется подрядная организация. Все их содержимое в присутствии сотрудников полиции опишут и передадут на хранение до востребования на Спецавтобазу по санитарной очистке города. Забрать вещи можно будет в течение месяца.

- Порядок демонтажа гаражей регламентирован постановлением администрации города Орла №493 от 19.02.2015 г. «Об утверждении Порядка выявления и демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных объектов на территории города Орла», - пояснили «КП» в пресс-службе администрации города.