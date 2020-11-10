Коронавирус в Орловской области: на карантин закрыли одну школу и два детских сада Фото: Архив "КП"

В понедельник, 9 ноября, губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал о ситуации с коронавирусом в нашем регионе. Речь зашла и о инфицировании сотрудников образовательных учреждений и их подопечных.

По приведенным главой области данным, в регионе на карантин закрыта одна школа из 359. Еще в двух школах на карантин закрыты два класса.

- У 92 учеников подтвержден коронавирус. Всего же болеют 1504 человека. Сюда включаются все простудные заболевания, - пояснил Андрей Клычков.

Кроме того, в регионе на карантине два детских сада из 296, еще в пяти детских садах закрыты семь групп.

Массового перевода на дистанционное обучение по-прежнему не планируют. Выбор о форме обучения остается за родителями. Как ранее пояснила руководитель департамента образования Орловской области Татьяна Крымова, сделать это можно в любой момент.