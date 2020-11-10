Орловчанка, обокравшая аптекаря на пять тысяч рублей, попала под статью Фото: Архив "КП"

В Ливнах под уголовную статью попала 58-летняя женщина, решившая воспользоваться для покупок чужой банковской картой. Платежное средство она нашла в аптеке, но отдавать его сотрудникам не стала.

Как оказалось, карту на прилавке забыла сама аптекарь. Про нее она вспомнила только через несколько часов, когда на месте банковской карты уже не было. В это время с ней по магазинам уже ходила та самая посетительница. В общей сумме она потратила пять тысяч рублей, а когда деньги закончились, выкинула улику.

Однако в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские смогли установить личность похитительницы и наведались к ней в гости. Женщина не стала отрицать своей вины и указала полицейским место, где выбросила банковскую карту.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств». В настоящее время ведется следствие. Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.