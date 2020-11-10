Коронавирус в Орловской области: нарушение правил обошлось жителям региона в 400 тысяч рублей

Нарушение масочнрго режима обошлось жителям региона в 400 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

В Орловской области продолжают усиливать ограничительные меры и контроль за ними. За весь период пандемии нарушение масочного режима и санитарно-эпидемиологических правил обошлось жителям региона в 417 тысяч рублей.

По данным замначальника управления промышленности и торговли Виолетта Кочергина, приведенным на заседании регионального оперштаба 9 ноября, всего было вынесено 18 постановлений о назначении административных наказаний за нарушение масочного режима, из них пять в виде предупреждения и тринадцать в виде штрафа.

Кроме того, с 17 октября по 9 ноября в Орле в ходе рейдов были выявлены еще 48 нарушений ограничительных мер в транспорте: 5 протоколов на водителей общественного транспорта, 10 - на водителей легкового такси и 33 – на пассажиров.