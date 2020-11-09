В Орле чиновников попросили навести порядок с транспортом в Лужках

Общественники проследили за работой автобусов по вечерам Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле общественники ОНФ устроили проверку работы транспорта, который возит людей в район Лужки. Жалобы жителей подтвердились во время мониторинга: вечером не уедешь и приходится вызывать такси

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта проследили за работой автобусов по вечерам. Оказалось, что жалобы жителей Лужков небезосновательны. Вечером должно оставаться на маршрутах не меньше 30% от подвижного состава, однако порой автобус вовсе не дождешься. Недовольны орловцы и малой вместимостью транспорта, в автобусах всего 18 мест, люди нуждаются в более вместительных автобусах.

- Мы обратились в администрацию Орла с предложением проконтролировать исполнение перевозчиками действующего графика работы маршрутных транспортных средств по направлению в микрорайон Лужки. Наши активисты продолжат следить за тем, как работают маршрутные транспортные средства в вечернее время, - рассказали «КП» в регисполкоме ОНФ.