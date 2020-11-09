Жители улиц Раздольной и Кузнецова в Орле остались без света 9 ноября

Жители нескольких многоэтажек остались без электроэнергии Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле сегодня, 9 ноября, без электроэнергии на время остались жители нескольких многоэтажных домов. Публикуем список адресов, попавших в зону отключения.

Как сообщает пресс-служба администрации города Орла со ссылкой на диспетчера АО "Орелоблэнерго", электричество с 9.00 не подается в квартиры потребителей, проживающих в домах №19, 21, 23 и 25 по улице Раздольной, а также в дома №8 и 10 по улице Кузнецова.

По планам, свет в указанных домах появится после 14.00.