В Орловской области выросло число дольщиков Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области увеличилось число участников долевого строительства. Только за третий квартал 2020-го жители региона заключили около тысячи договоров, а именно 956.

При этом количество орловцев, вложившихся в жилье в новостройках, вдвое превышает количество участников долевого строительства в прошлом году в это же время.

- В процентном соотношении рост количества ДДУ составил почти 91%. В октябре месяце зарегистрировано 395 ДДУ, это на 29% больше, чем в предыдущем месяце, - прокомментировала Надежда Кацура, руководитель Управления Росреестра по Орловской области.

Активнее всего орловцы приобретали квартиры в строящихся домах в августе, тогда было заключено 352 договора. Чуть меньше в сентябре и октябре - 298 и 306 договоров долевого участия соответственно.