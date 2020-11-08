Женскому монастырю в Орле могут вернуть старую часовню Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле рассматривают вопрос о передачи Свято-Введенскому женскому монастырю старинной часовни и 57-метровой кирпичной монастырской стены, которые принадлежали ему в дореволюционный годы. Такую информацию со ссылкой на «Орловскую городскую газету» огласили в Орловской епархии.

Речь о возвращении в собственность монастыря часовни, являющейся объектом культурного наследия середины 19 века, зашла на заседании комитета горсовета по муниципальной собственности. Инициативу проявил сам монастырь, депутаты ее поддержали. Окончательное решение будет озвучено на заседании горсовета.

ЗНАЙ!

Свято-Введенский женский монастырь ведет свою историю с 1686 года. Его территория была в разы больше, чем сейчас. После революции 1917 года обитель была закрыта, а многие строения уничтожены. Отчасти остались нетронутыми храмы Воскресения Словущего и Тихвинской иконы Божией Матери, а также две часовни. После войны здесь организовали производство резинотехнических изделий. Кельи были отданы под жилье гражданам.

Возрождение монастыря началось в 1993 году.

Часовня и часть кирпичной стены, которую хотят вернуть монастырю, расположена на пересечении переулков Транспортного и Мостового.