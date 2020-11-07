Орловцев приглашают на открытую лекцию о национальном диалоге

Уже завтра образовательный проект «Свежая лекция» проведет первую встречу сезона в Орле. Ее тема – «Многонациональная Россия: разрушаем стереотипы».

Спикером новой лекции станет эксперт в сфере государственной национальной политики, межнациональных и межконфессиональных отношений, автор и руководитель проектов «Уроки Дружбы» и «Мир без границ» Анна Бакаева. Она не только не только расскажет о культурном и этническом разнообразии нашей страны, но и зачем нужно знать историю России.

Кроме того, кураторы проекта «Свежая лекция» обещают, что участники встречи смогут узнать об уникальных особенностях культуры представителей различных народов из первых уст.

- На лекции поговорим о том, почему важно знать историю и культуру народов России. А также о том, откуда берется экстремизм, ксенофобия и кавказофобия так ли опасно на Северном Кавказе на самом деле, - говорят организаторы.

Подробности о предстоящем мероприятии можно узнать в официальной группе «Свежей лекции» в соцсетях.

КОГДА? ГДЕ?

8 ноября, 13:00

Арт-пространство «КультурИст» (Типография «Труд», 1 этаж)