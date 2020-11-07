В Орловской области озеро и степь объявили памятниками природы

В Орловской области стало еще на два памятника природы больше Фото: Наталья Меркулова

Орловская область вновь пополнила список памятников природы регионального значения. Накануне губернатор Андрей Клычков подписал постановление о включении в него озера Индовище (Шаблыкинский район) и луговой степи у реки Озерка (Залегощенский район).

Теперь и озеро, и степь получили статус особо охраняемых природных территорий. На них будет оформлен соответствующий паспорт и охранное обязательство. Это означает, что теперь здесь будет запрещена любая хозяйственная деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.

СПРАВКА «КП»

Луговая степь на пологом берегу реки Озерка находится в пяти километрах от деревни Красное Залегощенского района. Ее площадь три гектара. Здесь произрастают такие редкие растения, как шлемник копьевидный, спирея Литвинова, василек русский, молочай тонкостебельный, скерда венгерская.

Озеро Индовище расположено в 12 км от поселка Шаблыкино. Оно представляет собой реликтовое карстовое озеро булавовидной формы. Его площадь - 22,7 га. Необычно озеро тем, что содержит внутри себя плавучий остров (сплавина).