В Орле мужчина попал под машину на перекрестке возле Пенсионного фонда. Фото Госавтоинспекции Орловской области.

Вчера вечером, 5 ноября, в Заводском районе Орла спешка и переход проезжей части на красный свет едва не обернулся трагедией. Под машину попал 35-летний мужчина.

Авария произошла в районе десяти часов вечера на регулируемом перекрестке между Пенсионным фондом и общежитием ОГУ им. Тургенева. 24-летний водитель «Шкоды Октавия» ехал в сторону улицы Мопра и не успел затормозить, когда на перекрестке под запрещающий сигнал светофора оказался человек.

- В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, с места аварии госпитализирован, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.