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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Орловской области: новый корпус Кромской ЦРБ откроется 6 ноября

В районной больнице развернут коечный фонд для госпитализации пациентов с COVID-19
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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В Кромской ЦРБ развернут коечный фонд для пациентов с COVID-19

В Кромской ЦРБ развернут коечный фонд для пациентов с COVID-19

Фото: Архив "КП"

В Орловской области открывается еще один стационар для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. На базе нового корпуса Кромской центральной районной больницы для них подготовили 140 мест.

Прием и госпитализация инфицированных начнется уже завтра, 6 ноября. Об этом стало известно сегодня на заседании регионального оперштаба.

- Лечебное учреждение укомплектовано медперсоналом, который прошел необходимый инструктаж по работе с COVID-пациентами. В настоящее в регионе развернуто 1286 коек для лечение заразившихся коронавирусной инфекцией, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Коронавирус в Орловской области