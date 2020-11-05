Коронавирус в Орловской области: новый корпус Кромской ЦРБ откроется 6 ноября

В Кромской ЦРБ развернут коечный фонд для пациентов с COVID-19 Фото: Архив "КП"

В Орловской области открывается еще один стационар для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. На базе нового корпуса Кромской центральной районной больницы для них подготовили 140 мест.

Прием и госпитализация инфицированных начнется уже завтра, 6 ноября. Об этом стало известно сегодня на заседании регионального оперштаба.

- Лечебное учреждение укомплектовано медперсоналом, который прошел необходимый инструктаж по работе с COVID-пациентами. В настоящее в регионе развернуто 1286 коек для лечение заразившихся коронавирусной инфекцией, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.