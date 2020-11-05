Смертельное ДТП на трассе «Орел-Тамбов»: водитель «КИА» погиб, врезавшись в «Камаз»

Водитель "КИА" погиб, врезавшись в «Камаз» на трассе "Орел-Тамбов". Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Накануне, 4 ноября, в Ливенском районе произошло страшное ДТП. Обгон обернулся трагедией автодороги Р-119 «Орел-Тамбов».

Вчером, в 19:40, 66-летний мужчина за рублем «Киа Рио» ехал в сторону Ливен. На 114 километре трассы он начал обгонять едущую впереди машину, выехал на встречную полосу и на скорости врезался в «Камаз» с прицепом. Удар был такой силы, что большегруз перевернулся, а легковушка оказалась полностью смята. Ее водитель скончался на месте. Доставать мужчину пришлось спасателям МЧС с помощью спецтехники.

Вторую иномарку засыпал груз из "Камаза". Фото: Госавтоинспекции Орловской области

Как сообщает Госавтоинспеция по Орловской области, досталось и еще одной иномарке ехавшей в сторону Ливен. Тоже «Киа». Ее засыпал груз из перевернувшегося «Камаза».