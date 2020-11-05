Сквер Комсомольцев в Орле откроют через неделю. Фото: пресс-служба города

В среду, 4 ноября, мэр Орла Юрий Парахин вместе с губернатором проверил, как идет работа по благоустройству сквера Комсомольцев возле главного корпуса ОГУ им. Тургенева. Результаты обнадеживающие – обновленную территорию орловцы смогут увидеть через неделю.

Сейчас в сквере, пока закрытом глухим забором, уже оборудовали тропинки, сделали спортивную площадку с баскетбольным кольцом и тренажерами. Появилась здесь и арочная скамья с подсветкой.

Вокруг многолетних лип вырыли дренажные ямы, которые вскоре должны засыпать гранитным щебнем и укрыть сеткой. По словам подрядчика, это будет предохранять деревья от пересыхания почвы и поможет им дышать.

В сквере остается только подключить освещение и оборудовать систему видеонаблюдения. Однако благоустройство на этом не планируют останавливать.

- Руководители области и города сошлись во мнении, что комфортным должен стать не только сквер Комсомольцев, но и прилегающая территория. Поэтому на 2021 год запланирован ремонт асфальтового покрытия около университета. А уже сейчас отделу административно-технического контроля Заводского района поручено взять на контроль вопрос внешнего вида магазинов, расположенных на Комсомольской площади, - рассказали «КП» в пресс-службе администрации Орла.