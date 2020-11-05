При столкновении «Фольксвагена» с фурой в Орле пострадали женщина и ребенок. Фото: Госавтоинспекция по Орловской области

В среду, 4 ноября, в Лужках произошла серьезная авария. Иномарка вылетела на встречную полосу и врезалась в фуру с прицепом. ДТП случилось в начале шести часов вечера в районе дома №1 по Поселковой улице.

43-летний водитель автомобиля «Фольксваген Поло» ехал в сторону Лужковской улицы, когда произошла авария. Сначала иномарка протаранила «Фрейтлайнер» с прицепом. Затем большегруз зацепил вторую фуру - «Рено-Премиум», ехавшую в сторону улицы Городской.

Выезд на встречку спровоцировал тройное ДТП в Орле. Фото: Госавтоинспекция по Орловской области

- В результате ДТП две пассажирки автомобиля «Фольксваген» - 42-летняя женщина и семилетняя девочка получили телесные повреждения, - сообщает Госавтоинспекция по Орловской области.

Сотрудники ведомства выясняют все обстоятельства, которые привели к аварии.