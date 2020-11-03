Орловчанка ответит перед судом за создание фиктивной фирмы и обман дольщиков Фото: Архив "КП"

В Орле перед судом предстанет руководительница фирмы, обманывавшей дольщиков. Ей инкриминируют сразу три уголовные статьи «Образование юридического лица через подставных лиц», «Мошенничество» и «Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».

По версии следствия, орловчанка вместе со своим подельником создала фирму через подставное лицо, а потом начала заключать договора о долевом строительстве в микрорайоне «Солнечный» в Образцово (Орловский район). В итоге с марта 2018 года по март 2019-го она заполучила свыше 16,4 млн рублей. Обманутыми оказались 11 дольщиков.

Уголовное дело расследовалось СЧ СУ УМВД России по Орловской области.

- В соответствии с условиями договоров фирма должна была построить 4 многоквартирных дома. Однако свои обязательства она не выполнила. До настоящего времени дома не построены. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Ведовство продолжает контролировать восстановление прав участников долевого строительства продолжается, - рассказали «КП» в пресс-службе региональной Прокуратуры.

Уголовное дело будут рассматривать в Орловском районном суде.