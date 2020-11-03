В Орловской области в 2020 году стало на 63 гектара лесов больше Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области подвели итоги реализации проекта «Сохранение лесов». В этом году лесной фонд региона пополнился на 63 гектара молодых дубов и сосен.

Новые дубравы появились на территории Ломецкого и Новосильского лесничеств. Здесь сотрудники автономного учреждения «Новосильлес» высадили 38 тысяч саженцев дерева-долгожителя. Общая площадь посадок составила 9,1 га.

- Кроме того, осенью проводились работы по комбинированному лесовосстановлению на площади 9,6 га. В целом за этот период было высажено более 11 тысяч саженцев сосны, дуба и ели, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.