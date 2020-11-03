На орловской трассе в Глазуновском районе перевернулся «ВАЗ»

На трассе в Глазуновском районе перевернулся «ВАЗ». Фото Госавтоинспекции по Орловской области

В понедельник, 2 ноября, в Глазуновском районе на 2 километре автодороги «Глазуновка-Малоархангельск-Колпна-Долгое» произошла авария. Отечественная легковушка вылетела в кювет и перевернулась.

ДТП произошло в семь часов вечера. Как сообщает Госавтоинспекция по Орловской области, 48-летний водитель «ВАЗ 21140» ехал со стороны Малоархангельска. Он не справился с управлением, из-за чего автомобиль занесло. В результате аварии мужчина получил травмы.