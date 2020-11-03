В Орловской области от гриппа привились более 220 тысяч человек Фото: Архив "КП"

В Орловской области продолжается прививочная кампания против гриппа. По последним данным, озвученным на заседании региональном оперштабе 2 ноября, ее план выполнен ровно наполовину. Привились более 220 тысяч человек.

Из общего числа привитых, 217 612 человек получили вакцину за счет федерального бюджета и еще 5196 человек за счет дополнительных источников финансирования (в том числе, работодателей).

По информации Управления Роспотребнадзора по Орловской области, привились 165 292 взрослых и 52320 детей.

- В настоящее время удельный вес привитых от численности населения составляет 30,1%. Прививочная кампания против гриппа продолжается, - пояснил руководитель ведомства Александр Румянцев.