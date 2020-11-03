Орловский ГАУ возглавил Владимир Масалов

В понедельник, 2 ноября, в Орловском аграрном университете имени Николая Парахина прошла вступление в должность нового ректора. Им стал доктор биологических наук Владимир Масалов. Правда, пока в статусе временно исполняющего обязанности.

На новом посту Владимир Масалов сменил Татьяну Гуляеву.

СПРАВКА «КП»

Масалов Владимир Николаевич (21 декабря 1971 года) – родился в городе Сыктывкар (Республика Коми). Образование по специальности ветеринарный врач получил в Орловской государственной сельскохозяйственной академии.

С 1996 по 2017 годы являлся преподавателем и деканом факультета биотехнологии и ветеринарной медицины, профессором кафедры анатомии, физиологии и хирургии, а также заведующим ветеринарным лечебно-диагностическим центром Орловского аграрного университета.

Затем стал директором института естественных наук и биотехнологии ОГУ им Тургенева. За годы научной деятельности имеет более 200 опубликованных научно-методических работ.

Владимир Масалов награжден медалью «Профессионал России» и Благодарностью Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

9 сентября 2018 года избран депутатом орловского облсовета шестого cозыва.