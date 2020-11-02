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Орловский краевед выиграл миллионный грант на развитие туризма

Проект Романа Богатырева признали одним из лучших на конкурсе «Мастера Гостеприимства»
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Орловский краевед выиграл миллионный грант на развитие туризма

Орловский краевед выиграл миллионный грант на развитие туризма

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Орловская область получила возможность реализовать проект по созданию новых турмаршрутов и привлечению путешественников из других регионов. Краевед и запредседателя орловского отделения ВООПиК Роман Богатырев победил во Всероссийском конкурсе «Мастера Гостеприимства» и выиграл для нашей области грант в размере 1 390 000 рублей.

В конкурсных испытаниях принимали участие 20935 человек, а в финал попали всего 186. Итоги подводили 30 октября в Москве на одной из площадок ВДНХ. Финалисты проверяли свои силы в оценке профессиональных компетенций и треке проектов, связанных с развитием туризма в Российской Федерации.

Победителями конкурса стали 62 человека из разных регионов страны. Среди них оказался и орловец. Теперь благодаря его проекту «Объять необъятное: Орловская губерния» будет сформирован областной справочник достопримечательностей и созданы новые турмаршруты.

- Кроме того, за время реализации проекта студенты профильных направлений вузов получат необходимые практические навыки для дальнейшей работы в сфере туризма и экскурсионной деятельности на территории Орловской области, повысят уровень краеведческой эрудиции, -рассказал победитель Роман Богатырев, преподаватель Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС.

Культура