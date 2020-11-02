В Заводском районе Орла в пожаре погиб 44-летний мужчина Фото: Архив "КП"

В субботу, 31 октября, в Орле пожар унес жизнь 44-летнего мужчины. Возгорание произошло в трехкомнатной квартире на первом этаже дома в проезде Связистов (Заводской район).

Огонь вспыхнул в районе половины одиннадцатого утра. Сообщение о горящей квартире поступило на телефон пожарно-спасательной службы «101» в 10.46. Прибывшие на место сотрудники МЧС обнаружили в задымленном помещении кухни мужчину без признаков жизни. Вскоре врачами скорой медицинской помощи была констатирована его смерть.

- В результате пожара на кухне выгорел диван. В настоящее устанавливаются причины произошедшего, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.